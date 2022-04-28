Время Свободы: Трехмесячная одесситка Кира и рай для Путина и Симоньян

Владимир Путин вновь выступил с угрозами применения ядерного оружия в случае прямого вмешательства стран НАТО в вооруженный конфликт в Украине***В Одессе прошли похороны трехмесячной девочки, ее мамы и бабушки, погибших при ракетном обстреле накануне Пасхи***В результате попадания ракеты в оккупированной российскими войсками Херсонской области выведена из строя телевышка, ретранслировавшая российские телеканалы***Почему власти Украины не перекрывают поставки российского газа в страны ЕС через украинскую территорию?***США предоставят Грузии новую партию современного оружия***В России против участника телеигры «Что? Где? Когда?» бакинца Ровшана Аскерова возбуждено дело по обвинению в оправдании нацизма за его высказывания о советском маршале Георгии Жукове