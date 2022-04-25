Цитаты Свободы. "Покушение" на Соловьева и провокации в Приднестровье
ФСБ раскрыла "попытку покушения" на Владимира Соловьева. Взрывы и обстрелы в Приднестровье.
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