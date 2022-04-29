Рав Эдри и Анна: "Это горит, это сегодня, это сейчас, иначе кому-то негде будет спать"
Я – израильтянин, мы привыкли, что в нас стреляют. С 24 февраля мой день не заканчивается. Вчера около одиннадцати я просто упал от усталости, проснулся в два часа ночи. Все, кто сейчас работает на благо людей, в таком состоянии. Раввин Кривого Рога Лирон Эдри и волонтер из Лондона Анна Кечеджиева
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