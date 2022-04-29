Лицом к событию. Каких "черных лебедей" ждать России?

Каковы перспективы российской экономики в условиях возможной нефтяной и транспортной блокады РФ? Что ждет обычного россиянина? Обсуждают экономисты Дмитрий Некрасов и Сергей Жаворонков. Ведет передачу Михаил Соколов.
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