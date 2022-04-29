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Время Свободы: По журналисту, по жилому дому, по ООН. В Киеве убита наша коллега Вера Гирич

Время Свободы: По журналисту, по жилому дому, по ООН. В Киеве убита наша коллега Вера Гирич
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Время Свободы: По журналисту, по жилому дому, по ООН. В Киеве убита наша коллега Вера Гирич

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В Киеве в результате ракетного обстрела погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич. Удар был нанесен во время посещения столицы Украины Генеральным секретарем ООН***Президент США Джо Байден просит выделить еще 33 миллиарда долларов на военную и экономическую поддержку Украины, Конгресс одобрил программу ленд-лиза для Украины*** Готовы ли украинские войска перейти в контрнаступление, и, если да, когда это может произойти?***Депутат ЗАКСа Петербурга Борис Вишневский – об аресте журналистки Марии Пономаренко .

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