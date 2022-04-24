Поверх барьеров с Иваном Толстым. Человек с полусотней имен

Человек с полусотней имен. Неизвестные страницы жизни московского писателя Николая Соколовского, попавшего в 1941 году в плен и писавшего всю оставшуюся жизнь под разными псевдонимами. Рассказывает историк Игорь Петров.
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