Светлана и Олександр: "Мы взяли сумку, внучку, дочку и поехали"

Уехали внезапно. Саша приказал. На вокзал приехали вечером, все было тихо, мы спокойно сели в поезд. Потом уже пешком перешли границу Словакии и нас тут же подхватили и обняли волонтеры. Как будто мы в какой-то рай переселялись. Искусствовед Светлана Чорнобородова и художник Олександр Миловзоров