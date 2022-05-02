Лицом к событию. Киркоров во главе протеста?

Судьбу гражданского общества в РФ в программе "Лицом к событию" обсуждают политик и ученый Юлия Галямина, бизнесмен глава совета Zimin Foundation Борис Зимин, экономический обозреватель, автор телеграм-канала EventsAndTexts Борис Грозовский.
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