Лицом к событию. Киркоров во главе протеста?

Судьбу гражданского общества в РФ в программе "Лицом к событию" обсуждают политик и ученый Юлия Галямина, бизнесмен глава совета Zimin Foundation Борис Зимин, экономический обозреватель, автор телеграм-канала EventsAndTexts Борис Грозовский.