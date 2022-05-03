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Лицом к событию. "Российская элита в шоке от этой войны"

Лицом к событию. "Российская элита в шоке от этой войны"
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Лицом к событию. "Российская элита в шоке от этой войны"

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Что могут сделать бизнесмены, уехавшие на запад, чтобы остановить войну? Что могут сделать бизнесмены, остающиеся в России, которым все это не нравится, хотя бы потому, что "они хотят, чтобы их дети продолжали отдыхать на Сардинии"? Обсуждают Андрей Колесников, Евгений Чичваркин и Наталья Шавшукова

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