Лицом к событию. "Российская элита в шоке от этой войны"

Что могут сделать бизнесмены, уехавшие на запад, чтобы остановить войну? Что могут сделать бизнесмены, остающиеся в России, которым все это не нравится, хотя бы потому, что "они хотят, чтобы их дети продолжали отдыхать на Сардинии"? Обсуждают Андрей Колесников, Евгений Чичваркин и Наталья Шавшукова