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Время Свободы: "Зря вы обидели Одессу-маму. Вы там разбудили черноморскую ярость"

Время Свободы: "Зря вы обидели Одессу-маму. Вы там разбудили черноморскую ярость"
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Время Свободы: "Зря вы обидели Одессу-маму. Вы там разбудили черноморскую ярость"

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В результате очередного ракетного обстрела Одессы погиб подросток***Российские войска продолжают попытки захвата населенных пунктов Донбасса, подвергая их массированным обстрелам и бомбардировкам***Бывший министр обороны «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин дал оценку развития «народных республик» Донбасса за последние 8 лет***Секретарь Совета национальной безопасности Украины заявил, что правительство Венгрии знало о готовящемся российском вторжении в Украину***МИД России обвинил Израиль в «поддержке неонацистского режима» в Украине***В Армении уже несколько дней продолжаются выступления с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна

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