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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Приднестровье – новый очаг напряженности

Дороги к свободе. Приднестровье – новый очаг напряженности
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Дороги к свободе. Приднестровье – новый очаг напряженности

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Станет ли самопровозглашенная Приднестровская республика новым очагом напряженности? Как будет развиваться ситуация в Республике Молдова? Виталий Портников беседует с журналистом Антоном Борковским и политологом, бывшим вице-премьером Молдовы Владиславом Кульминским.

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