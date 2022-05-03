Дороги к свободе. Приднестровье – новый очаг напряженности

Станет ли самопровозглашенная Приднестровская республика новым очагом напряженности? Как будет развиваться ситуация в Республике Молдова? Виталий Портников беседует с журналистом Антоном Борковским и политологом, бывшим вице-премьером Молдовы Владиславом Кульминским.
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