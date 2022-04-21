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Лицом к событию
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Лицом к событию. Ле Пен отреклась от Путина?

Лицом к событию. Ле Пен отреклась от Путина?
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Лицом к событию. Ле Пен отреклась от Путина?

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Жесткие дебаты между двумя кандидатами в президенты Франции, в ходе которых один (Макрон) обвинил другого (Ле Пен) в тесных политических и финансовых связей с Кремлем и Путиным лично. "Все ложь!"- отбивалась Ле Пен. Но слишком много фактов указывает на то, что это правда. Об этих фактах, о "российском" прошлом Марин Ле Пен, о том, как именно ее привязанность к Путину воздействует на ее избирателя и о ходе дебатов в той части, где речь идет о взглядах кандидатов на поддержку Украины и оценках российской агрессии - гости программы "Лицом к событию" - журналист Le Mond Эммануэль Гринспан (на связи из Краматорска), аналитик Александр Харебин (из Киева), политолог Борис Макаренко (из Москвы), писатель Екатерина Шерга (из Парижа).

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