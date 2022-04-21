Время Свободы: Как бы взяли Мариуполь. Путин отменил штурм "Азовстали"

Почему Владимир Путин отдал приказ не штурмовать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе?***Защитники Мариуполя готовы покинуть город только с оружием в руках***Представитель Украины в ООН Сергей Кислица вновь призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН***’Что представляет собой новая межконтинентальная ракета «Сармат» за испытанием которой наблюдал Владимир Путин***Александр Гуревич отказался от ведения программы «Сто к одному» на канале «Россия» и осудил войну