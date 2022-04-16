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Музыка на Свободе
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Музыка на Свободе. Праведный свет. Артемий Троицкий изучает наследство первого панка

Музыка на Свободе. Праведный свет. Артемий Троицкий изучает наследство первого панка
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Музыка на Свободе. Праведный свет. Артемий Троицкий изучает наследство первого панка

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Артемий Троицкий ведёт хронику украинского музыкального сопротивления. Сегодня – представление песни ветерана украинской фолк/рок сцены Олега Скрипки «Героям слава!». Хедлайнер нового выпуска – американский рок-титан Алан Вега, недавно вышло несколько мемориальных альбомов с его записями разных лет

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