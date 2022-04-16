Музыка на Свободе. Праведный свет. Артемий Троицкий изучает наследство первого панка

Артемий Троицкий ведёт хронику украинского музыкального сопротивления. Сегодня – представление песни ветерана украинской фолк/рок сцены Олега Скрипки «Героям слава!». Хедлайнер нового выпуска – американский рок-титан Алан Вега, недавно вышло несколько мемориальных альбомов с его записями разных лет