Музыка на Свободе. Праведный свет. Артемий Троицкий изучает наследство первого панка
Артемий Троицкий ведёт хронику украинского музыкального сопротивления. Сегодня – представление песни ветерана украинской фолк/рок сцены Олега Скрипки «Героям слава!». Хедлайнер нового выпуска – американский рок-титан Алан Вега, недавно вышло несколько мемориальных альбомов с его записями разных лет
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