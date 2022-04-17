Поверх барьеров с Иваном Толстым

В первой части - "Мученики испанской церкви ХХ века", передача Виктора Черецкого. Во второй - новый выпуск "Алфавита инакомыслия" с Андреем Гавриловым. Разговор о журнале "Новый мир" в эпоху Александра Твардовского.
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