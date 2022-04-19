NYT: Американский дирижер ушел из Мариинского театра из-за войны в Украине

Газета New York Times сообщила о том, что американский дирижер Гавриэль Гейне подал заявление об увольнении с должности дирижера Мариинского театра, где он проработал около 15 лет и дирижировал на его сцене более, чем восемьюстами представлениями опер, балетов и симфонических произведений.

Газета называет 47-летнего американского дирижера, получившего высшее музыкальное образование в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях протеже художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, по приглашению которого Гейне впервые выступил на сцене Мариинского театра в качестве дирижера в 2007 году и был зачислен штат театра в 2009 году.

В интервью газете Гавриэль Гейне говорит, что "невозможно отрицать то, что происходит", имея в виду российское вторжение в Украину. По словам Гейне, "Россия не то место, где бы я хотел, чтобы рос мой сын, это не то место где я хотел бы находиться". Во время последнего разговора Гейне и Гергиев глава Мариинского театра, чьи выступления были отменены в Соединенных Штатах и Европе и он был уволен с поста главного дирижера Мюнхенского симфонического оркестра за отказ подвергнуть критике российское вторжение в Украину, как говорит Гейне, защищал свою позицию, говоря, что он не ребенок.

Дирекция Мариинского театра отказалась комментировать информацию об увольнении Гавриэля Гейне.

Художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерией Гергиев известен своими близкими отношениями с Владимиром Путиным. Он являлся доверенным лицом Владимира Путина во время президентских выборов, Мариинский театр щедро финансируется государством, в конце марта Владимир Путин предложил Гергиеву подумать об учреждении единой дирекции для Мариинского и Большого театров.