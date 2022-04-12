Команда Навального рассказала об активах дирижёра Валерия Гергиева

Команда Алексея Навального выпустила расследования об активах руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Авторы отмечают, что известный российский дирижёр скрывает свою зарубежную недвижимость и в то же время выступает "послом Владимира Путина в мире культуры".

Больше всего объектов недвижимости у Гергиева авторы нашли в Италии. Среди них:

вилла в элитном закрытом поселке Olgiata Country Club в часе езды от Рима

мыс площадью 5,5 га и земельный участок в небольшом городке Масса-Лубренсе недалеко от Неаполя

полгектара сельскохозяйственной земли, парк аттракционов, баскетбольное поле и ресторан United Tastes of Hamerica's в Римини

800 тыс кв м земли в Милане

палаццо Барбариго и ещё один дворец XV века в Венеции, там же– помещение с рестораном 1775 года на площади Сан-Марко

Итальянские активы Гергиева авторы расследования оценивают как минимум в 100 млн евро. Часть этой собственности досталась дирижеру от японской арфистки Йоко Нагаэ. Она получила наследство от богатого мужа и тратила его на поддержку музыкантов. После смерти завещала недвижимость Гергиеву.

С 2017 года руководитель Мариинского театра не декларирует своё имуществе. Тем не менее в России у него обнаружены:

три квартиры в Санкт-Петербурге общей площадью 670 квадратных метров, стоимость около 140 миллионов рублей

квартира на Тверской улице в Москве стоимость 130 млн рублей

дача и концертный зал, где музыкант даёт личные концерты Владимиру Путину в поселке Репино

Кроме того, согласно расследованию, дирижёр в личных целях пользуется средствами, поступающими в том числе от российских олигархов и государственных компаний на счёт благотворительного фонда Валерия Гергиева, созданного для поддержки молодых музыкантов и популяризации классической музыки.

Авторы называют фонд "личным кошельком Маэстро", из которого он берет деньги на "красивую жизнь". Так Гергиев заплатил 375 тысяч рублей в Мюнхенской пивной, более полумиллиона – в ресторане "Наша Дача", отсюда же поступают платежи за коммунальные услуги.

На деньги фонда также были приобретены:

три соседние квартиры в элитном питерском жилом комплексе Art View House за 260 миллионов рублей

четыре квартиры в доме на Малом Каковинском переулке рядом с Арбатом за 708 миллионов рублей

земельный участок на Рублевке стоимостью около 230 миллионов

С российским президентом, согласно расследованию команды Навального, дирижер познакомился ещё в 90-е. Позже он начал дружить с главой Счётной палаты Алексеем Кудриным, председателем правления "Сбера" Германом Грефом, а также с олигархами Алишером Усмановым, Геннадием Тимченко и Владимиром Евтушенковым.

Гергиева называют "теневым министром иностранных дел", олицетворяющим Россию за рубежом, а также активным сторонником Владимира Путина, призывающего голосовать за него в предвыборных роликах.

В начале марта 2022 года Гергиева уволили из Мюнхенской филармонии, где он был главным дирижером, за отказ дистанцироваться от войны с Украиной. После чего Владимир Путин предложил ему объединить и возглавить дирекции Мариинки и Большого театра.