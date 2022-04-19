Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Россия не будет инициировать в ООН расследование событий в Буче

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе поездки в Бучу

Россия не будет инициировать в ООН международное расследования событий в Украине, в том числе свидетельств массовых убийств мирных жителей в городе Буча под Киевом. Об этом РИА Новости заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. Москва, по его словам, сомневается в непредвзятости следствия в этих вопросах.

"Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести", – сказал дипломат. Опыт предыдущих расследований, в том числе по линии Международного уголовного суда, показывает исключительно предвзятую позицию, утверждает представитель МИД России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей Бучи и выступает за обсуждение событий "на максимально высоком уровне" – в Совете Безопасности ООН.

Однако президент России Владимир Путин, комментируя события в Буче, называл их провокацией и таким же фейком, как и обвинения в использовании химического оружия в Сирии.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В начале апреля российские военные отошли из районов, прилегающих к Киеву. После их отхода стало известно, в частности, о массовых убийствах жителей города Буча. По данным городских властей, на территории города были обнаружены тела более 400 человек.

Некоторые западные лидеры прямо обвиняют российского президента Владимира Путина в военных преступлениях. Россия продолжает отрицать причастность своих военных к убийству. Некоторые российские представители говорят о том, что убийства в Буче – "постановка", другие – что убийства реальные, но ответственность за них несут украинские военные.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG