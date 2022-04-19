Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Дороги к свободе
Подписаться
Дороги к свободе

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Дороги к свободе. Буча. Страшный символ трагедии

Дороги к свободе. Буча. Страшный символ трагедии
Embed
Дороги к свободе. Буча. Страшный символ трагедии

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Что происходит на территориях, с которых ушли российские войска? Что чувствуют люди, пережившие недели кошмара? Виталий Портников беседует с журналистом и продюсером Александром Недбаевым и дипломатом, бывшим послом Украины в США Валерием Чалым.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG