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Хранители тамиздата

Хранители тамиздата
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Хранители тамиздата

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Охота за архивом Солженицына, черный рынок антисоветских книг, тайный язык и реальные последствия для хранителей тамиздата. Статистика преступлений и случайная встреча в автобусе. Как жилось коллекционерам и распространителям запретных книг

Охота за архивом Солженицына, черный рынок антисоветских книг, тайный язык и реальные последствия для хранителей тамиздата. Статистика преступлений и случайная встреча в автобусе. Как жилось коллекционерам и распространителям запретных книг - в шестом эпизоде "Пустой полки".

Личные истории читавших сам- и тамиздат мы собрали с помощью проекта Линор Горалик PostPost.Media, ваши воспоминания присылайте на svoboda.podcasts@gmail.com
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