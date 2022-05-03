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Время Свободы: На 70 дней дальше от цивилизованности. 10 недель российской агрессии

Время Свободы: На 70 дней дальше от цивилизованности. 10 недель российской агрессии
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Время Свободы: На 70 дней дальше от цивилизованности. 10 недель российской агрессии

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С каждым днем войны Россия отдаляет себя от цивилизованности, заявляет Владимир Зеленский***Российские войска предприняли штурм территории завода «Азовсталь»***Джо Байден посетил завод по производству противотанковых комплексов «Джавелин»***Мемы, появившиеся после поездки Анджелины Джоли во Львов***Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила о намеченном производстве в России автозаков с туалетами и кондиционерами***Умер первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич

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