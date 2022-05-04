Атлас мира. Друзья и "нейтралы". Кто и почему не осуждает Россию

Война России и Украины длится уже третий месяц. Прямых союзников у Кремля почти не осталось, если не считать режимы-изгои – вроде Беларуси, Сирии, КНДР, Венесуэлы,Эритреи, Кубы, Никарагуа или Мьянмы. Но есть и такие, кто пока не занимает никакую сторону. Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Турция или Иран. Так какое государство можно сегодня назвать однозначным союзником Кремля на мировой арене? И в какие игры играет большинство "нейтральных государств", остающихся на самом деле на одной стороне – своей собственной?