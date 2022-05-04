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live Лицом к событию. Гастроли оккупантов

Лицом к событию. Гастроли оккупантов
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Лицом к событию. Гастроли оккупантов

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Ведущий ВГТРК Владимир Соловьев отправляется в Мариуполь 3 мая. Как выясняется позже - за трофеями для своего шоу. Вслед за ним туда едут первый зам. главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Они везут с собой памятник героической "бабушке с флагом", про которую даже не знают, как ее зовут, и где она живет. Какие цели преследуют все эти гастроли в город, где полк "Азов" продолжает держать оборону? В программе участвуют: политолог Владимир Фесенко, военный эксперт Михаил Самусь, главный редактор издания "Новая газета. Европа" Кирилл Мартынов.

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