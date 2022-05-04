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Время Свободы: "Там творится ад".Необъявленный штурм "Азовстали"

Время Свободы: "Там творится ад".Необъявленный штурм "Азовстали"
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Время Свободы: "Там творится ад".Необъявленный штурм "Азовстали"

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Командир полка «Азов» заявляет о кровопролитных боях на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе***Родственники военнослужащих мариупольского гарнизона призывают правительство Украины и иностранные государства вмешаться, чтобы спасти оставшихся в живых защитников города*** Верховная Рада Украины приняла закон о запрете деятельности пророссийских политических партий***Европейский Союз вводит запрет на покупку гражданами России недвижимости в странах ЕС***В Грузии возобновились акции с требованием освобождения бывшего президента страны Михаила Саакашвили***Будет ли восстановлен самый большой в мире транспортный самолет «Мрия» уничтоженный в Украине российскими военными?

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