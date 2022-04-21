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Украина

"Безалаберность и коррупция"

"Безалаберность и коррупция"
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"Безалаберность и коррупция"

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"Они бряцали оружием на протяжении 20 лет. Они обещали ему легких побед. Никогда бы Путин не полез в эту украинскую историю, если бы он знал, каким позором все закончится". Военные аналитики считают, что одной из причин военных неудач и больших потерь российской армии в Украине стал высокий уровень коррупции. Боевая подготовка все больше проводилась на бумаге, а новые вооружения выглядели современными лишь на выставках. Вооруженные силы РФ на деле оказались армией из прошлого века.

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