"Безалаберность и коррупция"

"Они бряцали оружием на протяжении 20 лет. Они обещали ему легких побед. Никогда бы Путин не полез в эту украинскую историю, если бы он знал, каким позором все закончится". Военные аналитики считают, что одной из причин военных неудач и больших потерь российской армии в Украине стал высокий уровень коррупции. Боевая подготовка все больше проводилась на бумаге, а новые вооружения выглядели современными лишь на выставках. Вооруженные силы РФ на деле оказались армией из прошлого века.