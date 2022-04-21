"Реплика ракеты советского производства". Путину показали "Сармат"

Владимир Путин сегодня отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу штурм "Азовстали" в Мариуполе не проводить, а блокировать территорию завода с тем, чтобы избежать прорыва укрывшихся там украинских военных.

Путин мотивировал это "необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих и бойцов "народной милиции ДНР и ЛНР".

Михаил Вершинин, начальник патрульной полиции Мариуполя, остался в городе и выполняет боевые задачи вместе с полком "Азов" и морскими пехотинцами 36-й бригады. Недавно он получил ранение, сейчас продолжает находиться на территории завода "Азовсталь", который окружили и атакуют российские военные. Вершинин смог прислать корреспонденту телеканала Настоящее Время Анне Тохмахчи несколько голосовых сообщений, в которых рассказал, что происходит сейчас.

Как штурм Мариуполя влияет на общую ситуацию на фронтах войны в Украине? Какие силы российских войск оттягивают на себя защитники Мариуполя? Почему командование российской армией вело такие ожесточенные бои за город?

Владимир Путин вчера наблюдал за успешным запуском новой российской межконтинентальной ракеты "Сармат", о которой он говорил еще в 2018 году в обращении к Федеральному собранию России, рассказывая о новых видах вооружений для российской армии. У многих тогда вызывала усмешку не слишком замысловатая компьютерная графика, с помощью которой эти вооружения были представлены. О том, что представляет собой ракета "Сармат", в сегодняшнем выпуске "Времени Свободы" рассказывает военно-политический эксперт Юрий Федоров.

Александр Гуревич, бессменный ведущий развлекательного шоу "Сто к одному", которое с 1998 года выходит на федеральном телеканале "Россия 1", призвал прекратить войну в Украине.

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