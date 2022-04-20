"Свои "Бучи" есть везде, где прошли российские варвары"

Положение защитников Мариуполя и находящихся рядом с ними мирных жителей города остается катастрофическим. Вслед за командиром полка "Азов", Сергей Волына, командир также обороняющей Мариуполь 36-й бригады морской пехоты, обратился к мировым лидерам с просьбой помочь организовать вывод из Мариуполя оставшихся в живых военнослужащих, раненых и гражданских лиц в третью страну.

Военные эксперты продолжают выдвигать предположения по поводу того, каков будет стратегический план Владимира Путина после неудач в ходе первого этапа агрессии против Украины. Бывший советник по нацбезопасности в администрации президента США Барака Обамы, генерал в отставке Джеймс Джонс считает, что Путин хочет установить контроль над восточной частью Украины, чтобы потом заключить мирное соглашение.

Если перед российской армией действительно стоит проблема резервов для продолжения активных боевых действий, то, в общем-то, нельзя не задаться вновь вопросом, возможно ли участие белорусских войск в войне России против Украины. В самом начале войны Александр Лукашенко делал воинственные заявления, из которых, при ближайшем рассмотрении, следовало, что белорусские силы готовы отразить готовящуюся атаку на них со стороны ВСУ. Когда такая атака может начаться и зачем она может понадобиться Украине, Лукашенко не уточнял. Сейчас, судя по последним заявлениям Лукашенко, его больше волнует проблема наркомании, пьянства и курения в постели. Как полагает белорусский политолог Виталий Цыганков, несмотря на официальную публичную риторику, Лукашенко, скорее всего, удалось убедить Владимира Путина в нецелесообразности отправки белорусских военнослужащих в Украину. Хотя бы из-за отсутствия достаточного количества по-настоящему боеспособных частей в армии Беларуси.

Несмотря на сопротивление вооруженных сил Украины российской агрессии, значительная часть украинской территории находится сейчас под контролем российских войск, в том числе областной центр Херсон, захваченный в результате наступления из аннексированного Крыма. В связи с этим мэр Херсона Игорь Колыхаев публично призвал президента Украины разъяснить, как представители городской администрации должны действовать в условиях оккупации с тем, чтобы поддерживать жизнедеятельность в городе и не быть обвиненными в коллаборационизме.

Российские средства массовой информации активно сообщали о якобы состоявшемся в селе Розовка в Запорожской области народном сходе, конечно, единогласно принявшем "обращение" к властям "ДНР" с просьбой о присоединении Розовки к территории "ДНР". Розовка сейчас находится под контролем российских войск, так что голосование, если оно действительно состоялось, проходило под дулами автоматов, заявляет глава военной администрации Запорожской области Александр Старух. По его словам, практически во всех находившихся под российской оккупацией населенных пунктах области зафиксированы убийства мирных жителей.

В Верховную раду Украины внесен законопроект, который предлагает отказаться от государственного праздника 9 мая, а День победы над нацизмом во Второй мировой войне перенести на 8 мая. До сих пор 8 мая в Украине отмечался День памяти и примирения. А в Грузии попытка оппозиции тоже перенести празднование Дня Победы с 9 мая на 8 мая закончилась неудачей.

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