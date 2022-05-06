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Время Свободы:Нарушил российский закон? Лукашенко назвал "спецоперацию" войной

Время Свободы:Нарушил российский закон? Лукашенко назвал "спецоперацию" войной
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Время Свободы:Нарушил российский закон? Лукашенко назвал "спецоперацию" войной

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Российская армия продолжает обстрелы украинских городов, украинская армия несколько раз переходила в контрнаступление на харьковском и изюмском направлении***Отец пропавшего без вести матроса-срочника с крейсера «Москва» опубликовал присланный ему документ военной прокуратуры, в котором говорится, что потопленный крейсер не участвовал в «спецоперации» против Украины*** Анна Иванова, памятник которой с советским флагом установлен в Мариуполе, осуждает российскую агрессию против Украины***Какого рода информацией западные разведки делятся с ВСУ для более успешного отражения российской агрессии?***Александр Лукашенко считает, что «спецоперация» в Украине идет не по плану и отрицает какое-либо участие в ней Беларуси .

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