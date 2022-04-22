Украина получит из США беспилотники, созданные специально по ее запросу

В четверг Пентагон объявил об отправке в Украину беспилотников, созданных американской фирмой с учетом запросов украинской армии.

121 самолет-беспилотник, получивший свое собственное название "Призрак феникса" будет доставлен в Украину в рамках последнего пакета американской помощи, объявленным президентом США Джо Байденом. Детальной информации о новом беспилотнике нет, но известно, что разработан на основе существующего беспилотника-камикадзе Switchblade, который как врезается в цель, детонируя заряд, находящийся на беспилотнике. Они портативные, их можно перносить в рюкзаке и запускать практически в любых условиях. Созданный для Украины вариант, по словам американских независимых экспертов, предназначен для поражения бронетранспортеров, он может использоваться днем и ночью, способен находится в воздухе больше шести часов для наблюдения за объектами пока оператор не выберет подходящую цель.

Это оружие создано фирмой Aevex по заказу Пентагона. Как заявил представитель Пентагона Джон Кирби, "оно было разработано в соответствии с требованиями, которые очень близки запросам украинцев, сражающимся в данный момент в Донбассе".

Известно, что украинская армия широко и эффективно применяет беспилотники в ходе боевых действий против российской армии как для нанесения воздушных ударов, так и для ведения разведки.