Россия предупредила США о последствиях за помощь Украине

Россия направила США дипломатическую ноту, в которой предупредила о "непредсказуемых последствиях" в случае, если НАТО продолжит поставки вооружения Украине. Об этом пишет The Washington Post cо ссылкой на копию российского документа.

"Мы призываем Соединённые Штаты и их союзников остановить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности", — цитирует издание ноту. Россия также предупредила об опасности попадания оружия в руки украинских экстремистов, пишет газета.

The Washington Post предполагает, что Москва направила письмо в ответ на новый пакет военной помощи Киеву в размере 800 миллионов долларов. Посольство России в США передало документ в Госдепартамент. Там информацию пока не прокомментировали.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины подтвердил решимость США продолжать оказывать Киеву военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

В среду, 13 апреля, стало известно, что Пентагон выделил Украине новую военную помощь. Киев должен получить тяжёлую артиллерию, беспилотники, противотанковые ракеты, вертолёты и другое вооружение.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном убийстве мирных жителей и уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты, а сообщения о жестоком обращении с гражданскими лицами называет фейками.

На фоне продолжающихся боевых действий стороны ведут переговоры об урегулировании ситуации, но результатов они пока не дали.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: