Владимир Путин в четверг отменил штурм территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где остаются бойцы подразделений ВСУ и несколько сот мирных жителей. Путин приказал блокировать эту территорию и предложил украинским военнослужащим сдаться. Этот ультиматум они отвергли. А сами обратились к мировым лидерам и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь покинуть Мариуполь с оружием в руках. С этим же призывом к Зеленскому обращаются и родные тех, кто сейчас блокирован в этом городе.

Власти Мариуполя подчеркивают, что попытки вывезти мирных жителей на территории, подконтрольные Украине, раз за разом заканчиваются неудачей. Российское командование отказывается согласовывать гуманитарные коридоры, требуя сдачи в плен украинских бойцов. Однако они сдаваться не намерены, даже несмотря на отсутствие боеприпасов и продовольствия в условиях полной блокады.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил провести "специальный раунд" переговоров с Россией в Мариуполе. Подоляк подчеркнул, что готов лично участвовать в этих переговорах. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия также сообщил, что с Подоляком он "готов прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной об эвакуации украинских военных и мирных горожан".

Как пишет газета Washington Post, российская дипломатическая нота с предупреждением о непредсказуемых последствиях поставок вооружений Украине, направленная Москвой Вашингтону несколько дней назад, лишь утвердила Белый дом в решимости продолжать военные поставки, поскольку её восприняли как подтверждение того, что украинская армия эффективно использует американское оружие. Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной и экономической помощи Украине. Он также заявил, что связанным с Россией судам будет запрещено заходить в американские порты.

А вот что о целях нового наступления в Украине сказал заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, цитата по ТАСС. Обращает на себя внимание не только расширение географии "спецоперации", но и то, кого этот генерал считает противоборствующими сторонами в Великой Отечественной войне.

Также сегодня – правозащитница из Обнинска Татьяна Котляр и ее коллеги предлагают правовую помощь гражданам призывного возраста, не желающим идти в армию на срочную службу; две трети граждан Грузии, согласно опросам, выступают за введение въездных виз для Россиян.

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