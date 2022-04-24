Украина предложила России "реальное пасхальное перемирие" в Мариуполе

Украина - в праздник Пасхи, который сегодня отмечают православные христиане - вновь предложила России пасхальное перемирие для эвакуации людей из Мариуполя и с территории завода "Азовсталь", где продолжают удерживать оборону украинские военные.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сегодня написал в соцсетях:

"Предлагаю РФ подумать об остатках репутации. Для этого необходимы всего три “мариупольских шага”.

1. Провозгласить реальное пасхальное перемирие в Мариуполе.

2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских.

3. Согласиться на специальный раунд переговоров, чтобы мы забрали/обменяли военных".

Предложения о специальных переговорах по ситуации в Мариуполе украинская сторона выдвигала и раньше, но Россия на них не ответила. Попытка организовать накануне гуманитарный коридор из Мариуполя сорвалась – это признали обе стороны.

Три дня назад российский президент Владимир Путин распорядился не штурмовать “Азовсталь”, - после того как получил доклад министра обороны Сергея Шойгу об установлении контроля над остальной территорией Мариуполя. В тот же день Россия отклонила предложение (сделанное 19 апреля) генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша о пасхальном перемирии в Украине, заявив, что эта передышка позволит собраться с силами украинским войскам.

Российские войска продолжают наносить удары по территории "Азовстали".

Находящийся на территории "Азовстали" заместитель командира украинского полка "Азов" Святослав Паламарь утром 24 апреля записал видеообращение с призывом сделать все, чтобы освободить людей из Мариуполя: "Сегодня Пасха и, несмотря на это, враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, стреляет корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать… В это время, когда вы отправляете пасхальные картинки, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей".

Ранее сообщалось, что на территории завода укрываются по меньшей мере сотни мирных жителей Мариуполя.

Российские военные неоднократно заявляли о готовности предоставить гуманитарный коридор для выхода с "Азовстали", но от украинских военных они при этом требуют сдаться в плен.

Международный комитет Красного креста в воскресенье выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Мариуполе и призвал немедленно обеспечить в город гуманитарный доступ, а также безопасный коридор для выхода с "Азовстали" для мирных жителей и раненых.

Бои в Мариуполе продолжаются почти 2 месяца, за это время большая часть города - важного порта на юге Донецкой области - была разрушена. По оценкам (точное число жертв установить не представляется возможным) погибли тысячи мирных жителей. Большая часть города сейчас под контролем российских военных и сепаратистов "ДНР".