Спутник заснял 300-метровую могилу рядом с Мариуполем

На спутниковых снимках обнаружили 300-метровую братскую могилу в оккупированном российскими войсками селе Мангуш, которое находится в 20 километрах от Мариуполя. Об этом сообщает проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода. Журналисты получили спутниковые снимки, на которых видно вероятное место массового захоронения.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал о братских могилах вблизи села Мангуш. По его словам, туда "грузовиками привозят тела мариупольцев и сбрасывают в рвы".

Согласно спутниковым снимкам, братская могила рядом с селом появилась приблизительно в конце марта. На снимке от 23 марта её ещё не было, а на снимке от 29 марта уже видна вырытая траншея длиной более 300 метров. Рядом с ней заметна техника, которая могла её вырыть.

На спутниковом снимке от 9 апреля траншея стала шире и уже частично засыпана землей. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в разговоре с журналистам "Схем" заявил, что российские солдаты свозят тела погибших жителей города в промзоны, где есть большие холодильные камеры. После этого их складывают в пакеты и отвозят для захоронения в братских могилах.

Журналисты отмечают, что длина братской могилы возле церкви в Буче составляла 14 метров и в ней обнаружили тела 70 человек. Длина массового захоронения в селе Мангуш – более 300 метров.

Войска России и сепаратистов из так называемой "Донецкой народной республики" окружили Мариуполь в начале марта. С того дня идёт зачистка города, в котором, по разным оценкам, находятся от полутора до трёх тысяч украинских военных, в основном представители полка "Азов" Национальной гвардии и 36-й бригады морской пехоты. По данным вице-премьера правительства Украины Ирины Верещук, в городе также остаются около 120 тысяч жителей.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны завода "Азовсталь" в Мариуполе, назвав его нецелесообразным. Там в окружении продолжают сражаться украинские военные. Вместе с ними в подвалах завода находятся мирные жители.

В телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова появилось видео, на котором депутат Госдумы Адам Делимханов в окружении чеченских военных заявляет, что "спецоперация по уничтожению и очистке Мариуполя" завершена. Запись была сделана якобы рядом с одним из административных зданий завода "Азовсталь".

По оценкам украинских властей, в результате военных действий российской армии в Мариуполе уничтожены более 90% зданий. Точное число погибших мирных жителей подсчитать пока невозможно, но очевидно, что речь идёт о тысячах.