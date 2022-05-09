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Время Свободы:День Победы 2022. Вялый Путин, агрессивный Лукашенко, решительный Зеленский

Время Свободы:День Победы 2022. Вялый Путин, агрессивный Лукашенко, решительный Зеленский
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Время Свободы:День Победы 2022. Вялый Путин, агрессивный Лукашенко, решительный Зеленский

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Парад победы в Москве в этом году прошел при отсутствии лидеров иностранных государств***Александр Лукашенко обвинил Запад во взращивании нацизма, но отрицал участие Беларуси в войне России против Украины***Владимир Зеленский записал видеообращение ко Дню Победы, стоя на фоне разрушенного российскими войсками жилого дома в городе Бородянка***Анатолий Бибилов, выступавший за присоединение Южной Осетии к России, проиграл президентские выборы в непризнанной республике***Почему создатели движения «Бессмертный полк» теперь не хотят, чтобы их имена ассоциировались с этим движением

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