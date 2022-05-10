Время Свободы: "Мой День Победы наступит, когда Украина победит"

Девятого мая город-герой Одесса вновь подвергся массированному обстрелу российскими крылатыми ракетами, есть жертвы среди мирных жителей***Президент США Джо Байден подписал закон о программе ленд-лиза для Украины***Российского посла в Варшаве Сергея Андреева украинские активисты облили красной краской, когда он пытался возложить цветы к памятнику советским солдатам***Кто участвовал 9 мая в шествиях на оккупированных территориях Украины?***Что молодое поколение украинцев считает для себя настоящим Днем Победы?