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Время Свободы: "Мой День Победы наступит, когда Украина победит"

Время Свободы: "Мой День Победы наступит, когда Украина победит"
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Время Свободы: "Мой День Победы наступит, когда Украина победит"

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Девятого мая город-герой Одесса вновь подвергся массированному обстрелу российскими крылатыми ракетами, есть жертвы среди мирных жителей***Президент США Джо Байден подписал закон о программе ленд-лиза для Украины***Российского посла в Варшаве Сергея Андреева украинские активисты облили красной краской, когда он пытался возложить цветы к памятнику советским солдатам***Кто участвовал 9 мая в шествиях на оккупированных территориях Украины?***Что молодое поколение украинцев считает для себя настоящим Днем Победы?

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