Дороги к свободе. Не "этот День Победы"

В России и Украине по-разному встретили 77-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Как меняется восприятие прошлого и будущего в обеих странах? Виталий Портников беседует об этом с украинским историком Александром Зинченко и российским общественным деятелем Марком Фейгиным.
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