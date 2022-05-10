Дороги к свободе. Не "этот День Победы"

В России и Украине по-разному встретили 77-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Как меняется восприятие прошлого и будущего в обеих странах? Виталий Портников беседует об этом с украинским историком Александром Зинченко и российским общественным деятелем Марком Фейгиным.