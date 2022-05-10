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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Не "этот День Победы"

Дороги к свободе. Не "этот День Победы"
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Дороги к свободе. Не "этот День Победы"

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В России и Украине по-разному встретили 77-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Как меняется восприятие прошлого и будущего в обеих странах? Виталий Портников беседует об этом с украинским историком Александром Зинченко и российским общественным деятелем Марком Фейгиным.

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