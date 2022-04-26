Джо Байден назначил Бриджет Бринк новым послом США в Украине

В понедельник президента США Джо Байден заявил о назначении Бриджет Бринк послом Соединенных Штатов в Украине.

Бриджет Бринк - профессиональный дипломат. Сейчас она является послом США в Словакии, прежде работала в американских представительствах в Узбекистане, Грузии, занимала руководящие должности в Совете по национальной безопасности и в Госдепартаменте.

Пост посла Соединенных Штатов в Украине оставался вакантным почти три года. Администрация Байдена была объектом критики со стороны законодателей за промедление с назначением нового посла в Киеве особенно на фоне российского вторжения в Украину. Сообщение о назначении на эту должность Бриджет Брик было встречено одобрительными комментариями законодателей, экспертов и ее коллег по дипломатическому корпусу. "Отличной новостью в критический момент" назвал это решение глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер. "Ее уважают, ее любят", - говорит в интервью агентству AP бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид. В первые дни российского вторжения в Украину будучи послом США в Словакии Бриджет Бринк встретилась с беженцами из Украины на границе Словакии и Украины, поблагодарив правительство и граждан Словакии за прием и поддержку беженцев.

Она вступит в должность посла через некоторое время после утверждения ее кандидатуры Сенатом. Одновременно Госдепартамент объявил о том, что американские дипломаты, покинувшие Киев за две недели до российского нападения на Украину, начнут на этой неделе восстанавливать деятельность американских дипломатических представительств в Украине. Американские дипломаты, базирующиеся сейчас в Польше, будут первоначально совершать ежедневные поездки во Львов, находящийся поблизости от границы Польши. "Возрастающее американское присутствие свидетельствует о нашей поддержке Украины", - говорится в заявлении Госдепартамента, намеренного возобновить деятельность посольства в Киеве "как можно быстрее".