Отравленные пирожки и другие методы партизанской войны

За минувшие сутки российские войска вновь подвергли обстрелу украинские города, есть жертвы среди мирного населения. Уничтожались инфраструктурные объекты, в частности, железнодорожные узлы, судя по всему, чтобы помешать поставкам оружия и боеприпасов частям украинской армии, находящимся на передовой. В то же время, поступают сообщения о пожарах на нефтебазах в граничащей с Украиной Брянской области Российской Федерации, там же зафиксированы железнодорожные аварии, которые формально объяснялись размывом насыпи. А в контролируемом "ЛНР" городе Кременная в Луганской области прямо во время совещания силовиков «ЛНР» произошел взрыв. Есть жертвы. По официальной версии, взорвался бытовой газ.

В начале апреля в украинских СМИ сообщалось, что жители Изюмского района Харьковской области приготовили для российских солдат отравленные пирожки. Согласно этим сообщениям, двое российских военнослужащих умерли, около 30 попали в больницу. Бывший командир партизанской ячейки в Донбассе, Герой Украины, этнический русский Владимир Жемчугов подтверждает, что подобного рода случаи имели место, а партизанская война против российской оккупации ведется все более активно. Жемчугов в 2014-15 годах организовал около 30 диверсий на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса, был ранен, попал в плен и был вызволен оттуда в 2016 году.

Громким событием понедельника стало заявление Владимира Путина на коллегии Генеральной прокуратуры по поводу предотвращения покушения на телеведущего канала «Россия» Владимира Соловьева, якобы планировавшегося неонацистской группировкой.

Когда речь шла об убийстве Анны Политковской, Юрия Щекочихина и других известных журналистов, правозащитников и адвокатов, президент России слово "терроризм" не употреблял.

С сайта московского театра "Современник" исчезло упоминание о до совсем недавнего времени ведущей актрисе театра, бывшем доверенном лице Владимира Путина и бывшем главе благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматовой. Хаматова после начала войны России против Украины уехала в Латвию, публично осудила агрессию и сейчас является актрисой Нового Рижского театра. Исчезновению ее имени с сайта "Современника" предшествовало выступление Хаматовой на антивоенном митинге в Риге.

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