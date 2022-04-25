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Время Свободы

"Молясь о мире, вы посылаете ракеты". Максим Галкин об обстреле Одессы

Максим Галкин

Информационный дайджест "Время Свободы", 25 апреля

В день, когда Владимир Путин стоял в храме со свечкой в руках и произносил "Христос воскресе", около 10 российских крылатых ракет ударили по Одессе. Погибли не меньше 8 человек, в том числе трехмесячная девочка.

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Время Свободы - Темы дня 25.04.2022
by Радио Свобода

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Вот что говорил через несколько часов после этого удара мэр Одессы Геннадий Труханов.

А вот реакция на обстрел Одессы президента Украины Владимира Зеленского.

Несмотря на то, что война России против Украины продолжается уже 2 месяца, и авиа и ракетным обстрелам подвергались многие города, удар крылатыми ракетами по Одессе в предпасхальный день стал событием из ряда вон выходящим. Как отмечает представитель одесской областной администрации Сергей Братчук, эти события продемонстрировали, насколько важна для отражения российской агрессии надежная система противовоздушной обороны.

Сергей Братчук
Сергей Братчук

Высказался о событиях в Украине Максим Галкин, с первых дней осудивший эту войну. Его стоит послушать. Особенно тем, кто войну с Украиной затеял.

Также сегодня: госсекретарь США Энтони Блинкен во время посещения Киева обещал скорое возобновление работы американского посольства в Киеве; Эммануэль Макрон переизбран президентом Франции; Александр Лукашенко утверждает, что жители Польши и стран Балтии рвутся в Беларусь, чтобы купить там соль и гречку.

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