"Молясь о мире, вы посылаете ракеты". Максим Галкин об обстреле Одессы

В день, когда Владимир Путин стоял в храме со свечкой в руках и произносил "Христос воскресе", около 10 российских крылатых ракет ударили по Одессе. Погибли не меньше 8 человек, в том числе трехмесячная девочка.

Вот что говорил через несколько часов после этого удара мэр Одессы Геннадий Труханов.

А вот реакция на обстрел Одессы президента Украины Владимира Зеленского.

Несмотря на то, что война России против Украины продолжается уже 2 месяца, и авиа и ракетным обстрелам подвергались многие города, удар крылатыми ракетами по Одессе в предпасхальный день стал событием из ряда вон выходящим. Как отмечает представитель одесской областной администрации Сергей Братчук, эти события продемонстрировали, насколько важна для отражения российской агрессии надежная система противовоздушной обороны.

Высказался о событиях в Украине Максим Галкин, с первых дней осудивший эту войну. Его стоит послушать. Особенно тем, кто войну с Украиной затеял.

Также сегодня: госсекретарь США Энтони Блинкен во время посещения Киева обещал скорое возобновление работы американского посольства в Киеве; Эммануэль Макрон переизбран президентом Франции; Александр Лукашенко утверждает, что жители Польши и стран Балтии рвутся в Беларусь, чтобы купить там соль и гречку.

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