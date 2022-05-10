Время Свободы: "Путин спустил страну в унитаз". Ровшан Аскеров о войне и России

Можно ли спасти украинских военнослужащих, обороняющих территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе?***Американские сенаторы предложили проект резолюции о признании России государством-спонсором терроризма***Член телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров объявлен в России в розыск, в связи с возбужденным против него делом за пост о советском маршале Жукове***Умер первый президент Украины Леонид Кравчук, поставивший свою подпись под Беловежскими соглашениями