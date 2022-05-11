Атлас мира. Новая жизнь НАТО. Как Кремль возродил этот военный союз

Как меняется НАТО после начала российского вторжения в Украину? Поставки оружия Киеву – как они влияют на перевооружение собственно НАТО? Умирал ли Североатлантический союз – пока Россия не начала по собственной инициативе противостояние с ним? Сохраняется ли внутри НАТО единство? Закончилось ли расширение НАТО? И почему Владимира Путина так пугает НАТО – если он постоянно повторяет слова об исходящей от этого союза угрозы для России? На самом ли деле боятся НАТО в Москве?