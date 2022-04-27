"Хуже пандемии". Кудрин предрек глубокий экономический кризис

Прицельный ракетный удар нанесен по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Мост частично разрушен, однако движение по нему восстановить уже удалось, правда, в ограниченном режиме. Областные власти объясняют этот удар попыткой прервать сообщение между двумя частями области на фоне сообщений о росте напряженности в соседней непризнанной Приднестровской республике, де-юре являющейся частью Молдовы. Там находится миротворческий контингент, введенный еще в начале 1990-х годов для урегулирования конфликта в Приднестровье, большую часть которого составляют российские военнослужащие.

Бывший топ-менеджер российского Газпромбанка Игорь Волобуев уехал из России в Украину. До марта 2022 года Игорь Волобуев был вице-президентом Газпромбанка, а перед этим – много лет руководил пресс-службой "Газпрома". Именно через Газпромбанк страны Европы платят за российский газ и именно в этом банке по распоряжению Владимира Путина должны открываться счета для оплаты поставок газа в рублях.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против двух оппозиционных муниципальных депутатов в Москве. Подозреваемыми стали глава муниципального округа Красносельский в одноимённом районе рядом с центром города Елена Котёночкина и депутат Алексей Горинов. По вменённой статье о дискредитации вооруженных сил России, им грозит до 10 лет тюрьмы. Горинов задержан. Котёночкина, по словам другого муниципального депутата Ильи Яшина, находится за границей. Согласно опубликованному им постановлению о возбуждении дела, депутатов преследуют после публикации записи заседания, на котором они критиковали войну в Украине.

Глава счетной палаты России Алексей Кудрин на сегодняшнем заседании президиума Совета законодателей предрек России экономические трудности, которые будут гораздо серьезнее, чем в период пандемии.

К российским военным, вторгшимся в Украину, обратилась на русском языке президент Словакии Зузана Чапутова.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!