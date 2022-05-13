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Лицом к событию. Россию ведут к катастрофе?

Лицом к событию. Россию ведут к катастрофе?
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Лицом к событию. Россию ведут к катастрофе?

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Как режиму Путина удается сохранить внутри России декорацию экономической стабильности? Когда придет настоящий, ощутимый кризис потребительского рынка? В эфире известный экономист Сергей Алексашенко

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