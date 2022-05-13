Лицом к событию. Россию ведут к катастрофе?

Как режиму Путина удается сохранить внутри России декорацию экономической стабильности? Когда придет настоящий, ощутимый кризис потребительского рынка? В эфире известный экономист Сергей Алексашенко
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